В Ізраїлі загинули двоє українок

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі в коментарі Інтерфакс-Україна.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих", - йдеться в повідомленні.

Водночас інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна заявив, що загиблі в Ізраїлі - дві жінки, які довгий час проживали в країні.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", - розповів речник МЗС.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Речник МЗС зазначав, що українців серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі немає. Також Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку. Консули працюють, однак технічної можливості евакуювати українців, на жаль, зараз немає.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Дипломати працювали над підтвердженням можливої смерті ще однієї українки. Водночас у секторі Газа зараз перебуває до 200 громадян України.

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