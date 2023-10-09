Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Ізраїлі дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян, - МЗС

В Ізраїлі дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян, - МЗС

9 жовтня, 2023 понедiлок
09:23
Світ Олег Ніколенко

Дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю

Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу", - написав Ніколенко.

Зокрема, за його словами, вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Наразі Міністерство закордонних справ перевіряє цю інформацію.

"Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - підсумував речник МЗС.

Також міністерство очікує офіційного підтвердження інформації про можливу загибель українця в Секторі Газа.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. МЗС опрацьовує потенційні евакуаційні маршрути.

Україна
Ізраїль
МЗС
МЗС України
Читайте також:
8 жовтня, 2023 неділя
РФ вдається до тактики "білого шуму", щоб приховати причетність до обстрілу Грози на Харківщині та геноцид проти цивільних
8 жовтня, 2023 неділя
Українську парамедикиню Тайру прооперували у Німеччині
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
8 жовтня, 2023 неділя
Ми переходимо у наступ, - Нетаньягу
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
09:08
кролик
У харківському екопарку близько 20 тварин отруїли миш'яком: прокуратура розпочала розслідування
09:01
Ексклюзив
море військовий корабель
У Силах оборони розповіли, як шторм вплинув на кількість кораблів ворога в Чорному морі
08:55
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
ЦАГАЛ заявив про удари по понад 500 об’єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в Секторі Газа
08:35
Огляд
міжнародний огляд
США втрачають контроль над світом, у перший тиждень війни Залужний тиждень не спілкувався з Міллі. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
08:32
Майже третина людей, які важко хворіли на COVID, мають аномалії органів, - дослідження
08:24
Оновлено
Іран
ЗМІ повідомили, що Іран допомагав планувати напад на Ізраїль. Тегеран відреагував
08:00
Аналітика
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
РПЦ скотилася в єресь і відступила від науки Христа
07:59
Оновлено
на фото військові ЗСУ
Російська армія за добу втратила 2 танки, 3 БМП та 350 військових, - Генштаб ЗСУ
07:22
російський атомний підводний човен
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters
06:37
В УЄФА вирішили змінити "правило виїзного голу" в єврокубках
УЄФА переносить заплановані на жовтень міжнародні матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
06:25
Путін
ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО
05:41
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі внаслідок атак ХАМАС загинули щонайменше четверо громадян США
03:59
ООН
Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято, - CNN
03:47
Ентоні Блінкен
Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль пов'язаний з фокусом Заходу на Україні
03:32
США Ізраїль
Ізраїль запросив у США високоточні бомби та системи ППО, - CNN
03:11
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, щоб утримати ЗСУ
02:52
Ріші Сунак
Велика Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС
02:29
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі
02:09
Ізраель Палестина
Бойовики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, постраждала дитина
01:47
фейк
РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
01:35
Херсонщина
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
01:27
ЗСУ
Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш
01:13
На фото прапор ОАЕ
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
01:05
Оновлено
"Кривбас" - "Чорноморець" 1:0
"Кривбас" обіграв "Чорноморця": результати та розклад усіх матчів 10 туру УПЛ
00:24
Оновлено
землетрус
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 2 445
00:10
Емблема ЦАГАЛу
Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
2023, неділя
8 жовтня
23:25
Запорізька АЕС
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
22:47
Прапор Ізраїлю
"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"
22:13
Середмістя Малина після ракетного удару РФ. Ранок 7 березня 2022 року
На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла
21:41
Ексклюзив
Прапор Словаччини
Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба
21:30
Володимир Зеленський
Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
21:00
Огляд
безпілотник, дрон
Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що зробив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV