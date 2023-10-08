Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
Станом на вечір неділі, 8 жовтня 2023 року, українське посольство в Ізраїлі отримало понад сто звернень від громадян України, які потребують допомоги
Про у щоденному зверненні заявив глава держави Володимир Зеленський.
"Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю", - зазначив президент.
Також він підтвердив загибель двох громадян України.
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"На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.
Глава української держави ще раз звернувся до всіх громадян України в Ізраїлі:
"Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки".
- За інформацією речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, загиблими в Ізраїлі громадянами України є дві жінки, які тривалий час проживали в країні.
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