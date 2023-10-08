Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський

Про у щоденному зверненні заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю", - зазначив президент.

Також він підтвердив загибель двох громадян України.

Читайте також: Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України

"На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Глава української держави ще раз звернувся до всіх громадян України в Ізраїлі:

"Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки".