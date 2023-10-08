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Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський

8 жовтня, 2023 неділя
21:30
Світ Володимир Зеленський

Станом на вечір неділі, 8 жовтня 2023 року, українське посольство в Ізраїлі отримало понад сто звернень від громадян України, які потребують допомоги

Про у щоденному зверненні заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю", - зазначив президент.

Також він підтвердив загибель двох громадян України.

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"На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Глава української держави ще раз звернувся до всіх громадян України в Ізраїлі:

"Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки".

Україна
Ізраїль
Палестина
Володимир Зеленський
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