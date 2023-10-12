Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще 9 вважаються зниклими безвісти.

"Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", - наголосив Ніколенко.

Речник також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Крім цього, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У повідомленні додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.