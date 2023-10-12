Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
Станом на четвер, 12 жовтня, внаслідок терористичного нападу палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули сім громадян України
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 9 громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще 9 вважаються зниклими безвісти.
"Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", - наголосив Ніколенко.
Речник також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.
Крім цього, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.
У повідомленні додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.
- Нагадаємо, що кількість загиблих людей в Ізраїлі зросла вже до 1300.
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