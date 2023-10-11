В Ізраїлі загинув ще один українець

Про це речник МЗС написав у Facebook.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей", - зазначив він.

Крім того, ще дев’ять наших громадян отримали поранення внаслідок подій в Ізраїлі. Їхній стан і місця госпіталізації уточнюються. Ще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці з ізраїльськими правоохоронцями.

Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він перебуває під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.

Загалом, як повідомив Ніколенко, оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та секторі Гази.

Також речник українського МЗС наголосив, що наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. Водночас 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази.



"МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють в режимі 24/7 над організацією повернення наших земляків. Деталі будуть додатково повідомлені громадянам, які вже звернулись до українського посольства. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду українців із сектора Гази. Водночас ситуація ускладнюється безперервними бойовими діями.", - написав він.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Газа зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

У вівторок, 10 жовтня, дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох громадян України. Посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.