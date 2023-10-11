Для українців організували перший евакуаційний рейс з Ізраїлю

Про це Корнійчук повідомив в етері телемарафону.

Посол назвав проблему з евакуацію з Ізраїлю "штучною", оскільки міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві "працює у майже штатному режимі". Деякі іноземні компанії відмовилися здійснювати рейси, проте, за словами посла, більшість ізраїльських авіакомпаній та лоукостів продовжують літати.

"І вилетіти зараз з Ізраїлю - не проблема, із Бен-Гуріона. Проблема полягає у тому, що через ажіотаж на виліт вартість квитків суттєво зросла. Інколи в 3-4 рази", - розповів Корнійчук.

Посольство наразі надає допомогу найбільш вразливим верствам населення: громадянам, які перебували на лікуванні, людям з дітьми, туристам, у яких скасували рейси.

Корнійчук зазначив, що посольство вже розповсюдило 200 квитків на перший евакуаційний рейс по поміркованій ціні. Громадяни України зможуть потрапити у Румунію вже у цю суботу, 14 жовтня. На наступний день, 15 жовтня, планують ще один рейс.

"Загальна кількість осіб, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією - близько тисячі", - додав він.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Газа зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

У вівторок, 10 жовтня, дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох громадян України. Посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Уранці середи, 11 жовтня, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про загибель в Ізраїлі ще одного українця.