З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України
Ввечері суботи, 14 жовтня, з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України
Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста", - йдеться у повідомленні.
Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня. Заплановано евакуацію 155 українців до міста Клуж (Румунія).
- 14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребують 243 людини.
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