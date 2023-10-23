Триває робота над евакуацією понад 300 українців з сектору Гази, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наші партери вимагали від Ізраїлю відтермінувати наземну операцію, оскільки вона могла б привести до неочікуваної кількості жертв серед цивільного населення. Крім того, йде мова про термінову евакуацію іноземців з сектору Гази, у тому числі й українців. На сьогодні евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет. В цілому кількість іноземців, які перебувають у секторі Гази та готові до евакуації, наближається до десятка тисяч", - зауважив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.

За його словами, всі європейські уряди звернулися до уряду Єгипту з проханням сприяти якомога швидшій організації евакуації й також звернулися до уряду Ізраїлю. Наземна операція поки відкладається, бо всі розуміють, як тільки відбудеться евакуація іноземців, то відразу почнеться ця операція.

"Проходить перевірка тих українців, які зголосилися на евакуацію. Відбувається ідентифікація всіх наших громадян. Зараз ми встановили, що близько половини громадян, які хочуть евакуюватися, мають чи прострочені, чи пошкоджені паспорти, тобто треба їм вписати щойно народжених дітей або давати тимчасовий документ свідоцтва на повернення. І надалі, як тільки відбудеться евакуація з сектору Гази, єгиптяни дають нам 48 годин, щоб завезти наших громадян у Єгипет і далі забезпечити їх виліт до третіх країн. Мова йде про одну з сусідніх країн України. Наша евакуаційна група готова, це консули та військові, які перебувають у Єгипті. Вони готові підхопити наших громадян та провести цю евакуацію", - пояснив Євген Корнійчук.

Корнійчук додав, що у 2021 році вже була проведена подібна евакуація близько 200 громадян України, 20 молдавських громадян і 5 болгар. Зараз за тим же принципом координуються партнери, ініціативні групи України, Молдови, Болгарії й Польщі між собою в контакті у секторі Гази.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України. Також з Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном