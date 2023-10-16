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Третій евакуаційний рейс вивіз з Ізраїлю 74 українців

16 жовтня, 2023 понедiлок
23:54
Суспільство Ізраїль Україна

Ввечері понеділка, 16 жовтня, з Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю. Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві до Бухареста в Румунії відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що надали необхідне сприяння та консульську допомогу евакуйованим співвітчизникам, більшість з яких це жінки та діти.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебували у Газі.

У понеділок, 16 жовтня, з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебували 155 громадян України.

Світ
Україна
Ізраїль
Румунія
Війна в Ізраїлі
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