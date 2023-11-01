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МЗС України готується до евакуації 358 громадян із Гази через відкритий Єгиптом КПП "Рафах"

1 листопада, 2023 середа
11:14
Світ евакуація

У середу, 1 листопада, Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази через КПП "Рафах" до Єгипту

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що наразі у списку охочих евакуюватися з Гази є 358 українців. Це переважно жінки та діти. З усіма громадянами МЗС підтримує зв‘язок.

Ніколенко додав, що Україна надіслала офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Зараз Міністерство очікує на погодження.

Також там підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів. Для евакуації забронювали необхідний транспорт. Крім того, вже сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Газою для допомоги громадянам України на місці.

Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку відповідно до їхнього громадянства. 

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосило, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

31 жовтня надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок атаки ХАМАСу в країні загинули 25 громадян України.

Україна
МЗС України
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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