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В Ізраїлі загинули 25 українців, - посол Бродський

31 жовтня, 2023 вiвторок
14:30
Війна в Ізраїлі Ізраїль Україна

Надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок атаки ХАМАСу в країні загинули 25 громадян України

Про це посол повідомив на пресконференції у Києві, яка відбулась у вівторок, 31 жовтня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Бродський зазначив, що деякі з загиблих українців мали подвійне громадянство, їхні сім'ї були в Ізраїлі. 

"До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі", - сказав він. 

Водночас речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Суспільному вказав, що українське МЗС має підтверджену інформацію про смерть 21 громадянина України. Ще один українець зникнув безвісти. Разом з тим, у секторі Гази кількість загиблих збільшилась до трьох дорослих та однієї дитини. Шість людей зазнали поранень. 

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України. Також з Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Суспільство
Україна
Ізраїль
МЗС
МЗС України
Сектор Гази
Хамас
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