У ХАМАС заявили, що в Газі загинули понад 10 тис. цивільних, 70% біженців живуть у притулках ООН
За даними МОЗ ХАМАСу в Газі загинуло понад 10 тисяч палестинців. Щонайменше 70% населення сектору стали вимушеними переселенцями. Більшість людей проживає у притулках ООН з жахлививми умовами
Про це повідомляє CNN.
За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я в Рамаллі, яке посилається на джерела в анклаві, контрольованому ХАМАС, внаслідок облоги Гази загинуло понад 10 000 людей.
Американська медсестра з асоціації "Лікарі без кордонів" Емілі Каллахан, яка виїхала з Гази минулого тижня, після повернення в США розповіла про жахіття, свідком яких вона стала в обложеному анклаві під час ізраїльських бомбардувань. Вона заявила, що її команда бачила "дітей з величезними опіками на обличчі, на шиї, на всіх кінцівках".
"Оскільки лікарні переповнені, їх виписують одразу ж після цього", - сказала вона, додавши, що потім дітей відправляють до таборів біженців, де немає доступу до проточної води.
"Їм дають воду на дві години кожні 12 годин", - сказала вона, додавши, що у навчальному центрі Хан-Юніс, що знаходиться під управлінням БАПОР на півдні Гази, "було лише чотири туалети".
За даними гуманітарної організації ООН, у цьому центрі проживає понад 22 000 внутрішньо переміщених осіб, і на одну людину припадає менше 2 квадратних метрів. Загалом, щонайменше 70% з більш ніж 2 мільйонів жителів Гази зараз є вимушеними переселенцями, більшість з яких живуть у жахливих умовах у притулках ООН.
Каллахан сказала, що їй і її команді довелося "просити про допомогу і дзвонити друзям", щоб дістати їжу і воду, і вона вважає, що вони також знаходяться під загрозою голоду.
"Коли я кажу, що без них ми б померли з голоду, я не перебільшую, - відзначила вона.
- Раніше МОЗ сектору Гази, очолюване ХАМАСом, повідомляло про 9 488 загиблих палестинців, понад 2 тисячі людей вважаються зниклими безвісті. У США підрахували, що третина населення все ще залишається на півночі анклаву.
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