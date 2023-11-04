Ситуація в Газі: ХАМАС каже про 9,5 тис. вбитих цивільних, США підрахували, що 2/3 населення сектору перебралися з півночі на південь
МОЗ сектору Гази, очолюване ХАМАСом, заявляє про 9 488 загиблих палестинців, понад 2 тисячі людей вважаються зниклими безвісті. У США підрахували, що третина населення все ще залишається на півночі анклаву
Про це повідомляє Нaaretz.
Міністерство охорони здоров'я сектору Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє, що від початку війни в секторі Гази було вбито 9 488 палестинців, у тому числі близько 3 900 дітей і підлітків, а також 2 500 жінок.
Зокрема, згідно із заявою міністерства, близько 2200 осіб вважаються зниклими безвісти, в тому числі приблизно 1250 дітей.
Також спеціальний посланник США Девід Саттерфілд заявив у суботу, 4 листопада, що від 800 000 до мільйона людей переїхали на південь сектору Гази, в той час як 350 000 - 400 000 залишаються на півночі анклаву. Про це інформує Тhe Guardian.
У розмові з журналістами в столиці Йорданії Аммані дипломат сказав, що не було зафіксовано жодного випадку, щоб ХАМАС заборонив або захопив допомогу.
"Паливо на складах у Газі було доступне БАПОР для вантажівок з гуманітарною допомогою, для знесолення води і для лікарень на півдні Гази", - зазначив він.
- Раніше повідомлялось, що за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, очолюваного ХАМАС, від початку війни було вбито понад 5 тисяч палестинців, у тому числі понад 2 тисячі дітей.
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