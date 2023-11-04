Ситуація в Газі: ХАМАС каже про 9,5 тис. вбитих цивільних, США підрахували, що 2/3 населення сектору перебралися з півночі на південь

Про це повідомляє Нaaretz.

Міністерство охорони здоров'я сектору Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє, що від початку війни в секторі Гази було вбито 9 488 палестинців, у тому числі близько 3 900 дітей і підлітків, а також 2 500 жінок.

Зокрема, згідно із заявою міністерства, близько 2200 осіб вважаються зниклими безвісти, в тому числі приблизно 1250 дітей.

Також спеціальний посланник США Девід Саттерфілд заявив у суботу, 4 листопада, що від 800 000 до мільйона людей переїхали на південь сектору Гази, в той час як 350 000 - 400 000 залишаються на півночі анклаву. Про це інформує Тhe Guardian.

У розмові з журналістами в столиці Йорданії Аммані дипломат сказав, що не було зафіксовано жодного випадку, щоб ХАМАС заборонив або захопив допомогу.

"Паливо на складах у Газі було доступне БАПОР для вантажівок з гуманітарною допомогою, для знесолення води і для лікарень на півдні Гази", - зазначив він.