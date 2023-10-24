ХАМАС: у Газі загинуло 5 тис. цивільних, серед них 2 тис. дітей

Про це повідомляє The Hill.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, очолюваного ХАМАС, від початку війни було вбито понад 5 тисяч палестинців, у тому числі понад 2 тисячі дітей.

У вівторок, 24 жовтня, Ізраїль оголосив про посилення кампанії авіаційних ударів у Газі в рамках підготовки до очікуваного наземного нападу.

Зазначається, що в понеділок, 23 жовтня, Армія оборони Ізраїлю завдала понад 400 ударів по Газі, що більше, ніж 320 ударів напередодні. За заявою ізраїльського уряду, ці удари були спрямовані проти керівництва ХАМАС і військових об'єктів, але в результаті конфлікту загинуло все більше цивільних осіб.

Нова хвиля ударів була завдана по цілях по всій Газі, в тому числі на півдні, де ЦАХАЛ наказав цивільному населенню сховатися, щоб уникнути небезпеки.

"Ми продовжуємо наносити сильні удари по місту Газа і його околицях, де ХАМАС розбудовує свою терористичну інфраструктуру, де ХАМАС стягує свої війська", - заявив речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Очікуване наземне вторгнення в Газу викликало побоювання щодо ескалації конфлікту, оскільки групи бойовиків по всьому регіону натякають, що вони можуть приєднатися до боротьби, якщо Ізраїль відправить війська в регіон.

Проте США радять Ізраїлю відкласти вторгнення, стверджуючи, що ця тактика може допомогти звільнити понад 200 заручників, які все ще перебувають під контролем ХАМАСу.

Сенатор США від Вермонту Пітер Велч зробив аналогічну заяву, закликавши ізраїльських військових не вводити свої війська в Газу.

"Немає сумнівів, що неминуче наземне вторгнення буде катастрофічним для невинних палестинців в Газі і поставить під загрозу термінові зусилля з порятунку заручників", - сказав він у своїй заяві. - Ізраїль має абсолютне право атакувати ХАМАС за жорстоке, огидне вбивство понад 1400 ізраїльтян і захоплення понад 200 заручників".

"Але Ізраїль також несе відповідальність за захист палестинського цивільного населення, яке проживає в Газі, в тому числі мільйона дітей", - додав Велч. - Вже загинуло понад 5 000 палестинців".