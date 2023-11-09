США заявили, що Ізраїль погодився на гуманітарні паузи в Газі. ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації

Про домовленості США повідомив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує Reuters.

За його словами, паузи поки поширюватимуться лише на північну частину анклаву, вони триватимуть по чотири години. Кірбі назвав це рішення "кроком у правильному напрямку".

"Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде жодних військових операцій, і що цей процес починається сьогодні", - повідомив Кірбі.

У Білому домі також зазначили, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС "недоцільне", оскільки воно допоможе угрупованню та "узаконить те, що вони зробили 7 жовтня, і ми просто не збираємося цього підтримувати зараз".

Натомість прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль продовжуватиме поглиблювати свої наземні операції в місті Газа, повідомляє The Times of Israel.

"Ми будемо добиратися до все нових і нових опорних пунктів ХАМАС", - заявив він.

За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.

Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант не став коментувати заяви Білого дому про чотиригодинні паузи в Газі. Він заявив журналістам, що його військові вживають "локальних, точкових заходів" у Газі, щоб дати можливість врятуватися мирним палестинцям, інформує ВВС.

Однак Галант не відповів безпосередньо на питання про оголошення Білого дому про те, що в північній частині Гази тепер оголошуватимуться щоденні чотиригодинні гуманітарні паузи.

Міністр оборони лише підтвердив уже заявлену позицію ізраїльського уряду, згідно з якою війна триватиме доти, доки ХАМАС не буде розбито, а заручників, які утримують у секторі Гази, не буде звільнено.