США заявили, що Ізраїль погодився на гуманітарні паузи в Газі. ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації
У США заявили, що уряд Ізраїлю погодився запровадити щоденні паузи у північній частині Сектору Гази, проте ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації в місті
Про домовленості США повідомив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує Reuters.
За його словами, паузи поки поширюватимуться лише на північну частину анклаву, вони триватимуть по чотири години. Кірбі назвав це рішення "кроком у правильному напрямку".
"Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде жодних військових операцій, і що цей процес починається сьогодні", - повідомив Кірбі.
У Білому домі також зазначили, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС "недоцільне", оскільки воно допоможе угрупованню та "узаконить те, що вони зробили 7 жовтня, і ми просто не збираємося цього підтримувати зараз".
Натомість прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль продовжуватиме поглиблювати свої наземні операції в місті Газа, повідомляє The Times of Israel.
"Ми будемо добиратися до все нових і нових опорних пунктів ХАМАС", - заявив він.
За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.
Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант не став коментувати заяви Білого дому про чотиригодинні паузи в Газі. Він заявив журналістам, що його військові вживають "локальних, точкових заходів" у Газі, щоб дати можливість врятуватися мирним палестинцям, інформує ВВС.
Однак Галант не відповів безпосередньо на питання про оголошення Білого дому про те, що в північній частині Гази тепер оголошуватимуться щоденні чотиригодинні гуманітарні паузи.
Міністр оборони лише підтвердив уже заявлену позицію ізраїльського уряду, згідно з якою війна триватиме доти, доки ХАМАС не буде розбито, а заручників, які утримують у секторі Гази, не буде звільнено.
- 2 листопада армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа.
- Сьогодні стало відомо, що ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною сектора Гази - мирні мешканці масово прямують на південь території, де безпечніше.
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