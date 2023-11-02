Армія Ізраїлю заявила, що ввійшла до міста Газа
Начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові вже діють у місті Газа
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Ми просунулися на ще один значний етап війни. Сили перебувають у центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють [наземний наступ] і досягають успіхів", — заявив Халеві, виступаючи на одній з авіабаз.
За його словами, військові борються в ближньому бою після точної розвідки та за вогневої підтримки з повітря та моря. За словами Халеві, від початку наземної операції у секторі Гази загинули 18 ізраїльських солдатів.
"Війська ведуть бойові дії в умовах щільної та складної міської забудови, що потребує професійного ведення бою та мужності", — зазначив начальник Генштабу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу, у свою чергу, заявив, що ізраїльські війська просунулися далі, ніж на околиці міста Газа. "Ми перебуваємо на піку бою. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", — йдеться в заяві Нетаніягу, яку поширила його канцелярія.
Як пише Reuters, ізраїльські військові та танки 2 листопада просунулися до міста Газа, але натрапили на опір бойовиків ХАМАС, які обстрілювали ізраїльську армію з мінометів.
- Напередодні Сухопутні сили Ізраїлю заявили про прорив передової лінії оборони ХАМАС у північній частині сектора Гази, що було частиною плану наземної операції ЦАХАЛ.
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