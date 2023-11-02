Операція просувається за планом: ЦАХАЛ прорвав лінію оборони ХАМАСу у Газі
Сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Газа, що було частиною плану наземної операції ЦАХАЛ
Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.
За його словами, наземна операція ЦАХАЛ просувається за планом.
"Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам з землі, повітря та моря. Наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа", - каже Хагарі.
- Вночі 1 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про перехоплення ракети в районі Червоного моря, яка була запущена з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав авіаударів по точці запуску ракети.
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