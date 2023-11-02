Операція просувається за планом: ЦАХАЛ прорвав лінію оборони ХАМАСу у Газі

Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, наземна операція ЦАХАЛ просувається за планом.

"Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам з землі, повітря та моря. Наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа", - каже Хагарі.