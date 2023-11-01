ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

О першій годині ночі група протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила повітряну загрозу ​​в районі Червоного моря, на південь від міста Ейлат, яка, як зазначили у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю, не становила жодної загрози для цивільного населення, а проникнення на територію Ізраїлю не було зафіксовано.

"Нещодавно ЦАХАЛ перехопив ракету «земля-повітря», яка була запущена з території Лівану в бік БПЛА ЦАХАЛ. У відповідь літаки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по точці запуску ракети, а також по терористам, які здійснили запуск", - зазначили у пресслужбі пізніше, о 1:15.

ЦАХАЛ також опублікував відео ударів по пунктах запуску ракет у Лівані.