ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску
Вночі 1 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про перехоплення ракети в районі Червоного моря, яка була запущена з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав авіаударів по точці запуску ракети
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
О першій годині ночі група протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила повітряну загрозу в районі Червоного моря, на південь від міста Ейлат, яка, як зазначили у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю, не становила жодної загрози для цивільного населення, а проникнення на територію Ізраїлю не було зафіксовано.
"Нещодавно ЦАХАЛ перехопив ракету «земля-повітря», яка була запущена з території Лівану в бік БПЛА ЦАХАЛ. У відповідь літаки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по точці запуску ракети, а також по терористам, які здійснили запуск", - зазначили у пресслужбі пізніше, о 1:15.
ЦАХАЛ також опублікував відео ударів по пунктах запуску ракет у Лівані.
- 31 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що атака на табір біженців Джабалія була частиною широкомасштабного удару по силах ХАМАСу, в ході якого було знищено командувача Ібрагіма Біарі.
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