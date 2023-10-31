У ЦАХАЛ визнали, що для ліквідації одного з командувачів ХАМАС, завдали удару по табору біженців
У ЦАХАЛ заявили, що атака на табір біженців Джабалія була частиною широкомасштабного удару по силах ХАМАСу, в ході якого було знищено командувача Ібрагіма Біарі
Про це пише The Guardian.
ЦАХАЛ заявляє, що в результаті удару загинув не тільки Біарі, а й декілька інших бойовиків ХАМАСу. Військові також стверджують, що підземні тунелі терористів обвалилися, зруйнувавши кілька прилеглих будівель.
За даними ЦАХАЛу, Біарі був командувачем центрального батальйону ХАМАСу. Зазначається, що саме він керував бойовиками, які вторглися в Ізраїль 7 жовтня.
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі стверджує, що Біарі був головним лідером бойових дій.
"Ібрагім Біарі стоїть за різаниною не лише ізраїльських громадян 7 жовтня, а й за різаниною, яка призвела до розпаду Сектора Гази", - каже речник.
Він також сказав, що націлювання на місце, де перебував командир, призвело до масового обвалу й інших будівель, оскільки там була дуже розгалужена інфраструктура.
Хагарі заявив, що ХАМАС продовжує використовувати цивільне населення в Газі як живий щит, і звинуватив терористів у навмисному будівництві інфраструктури під будинками людей.
- У вівторок, 31 жовтня, у розташованому на півночі Гази таборі біженців пролунав вибух - за попередніми даними, загинуло понад 50 людей.
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