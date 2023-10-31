На півночі Гази прогримів вибух у таборі біженців Джабалія: ЗМІ повідомляють про щонайменше 47 жертв

Про це пише BBC.

МОЗ Гази, підконтрольне ХАМАС, а також директор індонезійської лікарні, що розташована неподалік, повідомляють, що загинули не менше 50 людей.

ХАМАС звинуватив Ізраїль у завдаванні ракетного удару по табору біженців.

Армія оборони Ізраїлю поки не давала коментарів щодо інциденту, проте раніше представники ізраїльської влади категорично відкидали звинувачення в завданні ударів по цивільних об'єктах, а вибухи, що там відбувалися, пов'язували з невдалими запусками ракет палестинськими бойовиками - як у випадку з вибухом на парковці, коли в результаті падіння ракети запущеної неподалік палестинським «Ісламським джихадом» було вбито, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, близько 500 осіб, за даними західних розвідок – близько 50.

Кореспондент французької агенції AFP, який побував на місці вибуху в таборі біженців Джабалія повідомляє, що на знятих там відеоматеріалах видно тіла щонайменше 47 осіб, які витягли з-під уламків зруйнованих будівель (що близько до даних, що розповсюджуються владою Гази).

Місцевий житель Рагеб Акал, якого цитує агентство, розповів, що вибух відчувався як землетрус.

Табір Джабалія розташований у північній частині міста Газа. Це найбільший із восьми таборів біженців у Газі. За даними ООН на липень 2023 року, там було зареєстровано 116 тисяч палестинських біженців. Вони почали облаштовувати тут табір після війни 1948 року. Він займає територію всього 1,4 кв км, але густо населений — значною мірою він забудований житловими будинками. У Джабалії розташовано 26 шкіл, що займають 16 шкільних будівель, центр роздачі продовольства, два медичні центри, бібліотека та сім свердловин з водою. Джабалія розташовується в тій частині сектора Газа, з якої Ізраїль наказав цивільному населенню евакуюватися.