ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, - представник ЦАХАЛу

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі.

За словами Хагарі, жителі Гази дедалі частіше прямують на південь анклаву. Він стверджує, що 50 тисяч людей покинули район Гази.

"Жителі Гази розуміють, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, а на півдні безпечніше, і там вони можуть мати воду, їжу та ліки", - зазначив посадовець.