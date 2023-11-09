ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, - представник ЦАХАЛу
В армії Ізраїля заявили, що ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною Сектору Гази - мирні мешканці масово прямують на південь анклаву, де безпечніше
Про це повідомляє CNN з посиланням на представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі.
За словами Хагарі, жителі Гази дедалі частіше прямують на південь анклаву. Він стверджує, що 50 тисяч людей покинули район Гази.
"Жителі Гази розуміють, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, а на півдні безпечніше, і там вони можуть мати воду, їжу та ліки", - зазначив посадовець.
- 2 листопада Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа.
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