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Головна Світ ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі

ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі

15 листопада, 2023 середа
18:43
Світ

У середу, 15 листопада, у мережі з'явилось відео, на якому видно, як ЦАХАЛ підриває будівлю парламенту ХАМАСу в секторі Гази

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що раніше будівля була захоплена 7-ю бронетанковою бригадою та піхотною бригадою Голані. Раніше ЦАХАЛ повідомляв про захоплення парламенту ХАМАСу.

  • У понеділок 13 листопада воїни ЦАХАЛу увійшли до парламенту сектору Гази - міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС втратив контроль над регіоном.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
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