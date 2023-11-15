ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
У середу, 15 листопада, у мережі з'явилось відео, на якому видно, як ЦАХАЛ підриває будівлю парламенту ХАМАСу в секторі Гази
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що раніше будівля була захоплена 7-ю бронетанковою бригадою та піхотною бригадою Голані. Раніше ЦАХАЛ повідомляв про захоплення парламенту ХАМАСу.
- У понеділок 13 листопада воїни ЦАХАЛу увійшли до парламенту сектору Гази - міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС втратив контроль над регіоном.
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