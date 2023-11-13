ЦАХАЛ захопив будівлю парламенту Гази, в уряді Ізраїлю вважають, що ХАМАС уже не контролює регіон
У понеділок 13 листопада воїни ЦАХАЛу увійшли до парламенту сектору Газа - міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС втратив контроль над регіоном
Про це пише The Times of Israel.
На фото видно військових Армії оборони Ізраїлю всередині будівлі парламенту Гази. Видання пояснює, що будівля Палестинської законодавчої ради в Газі належала ХАМАСу після захоплення регіону у 2007 році.
Фото: The Times of Israel
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант своєю чергою заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Газа.
"Немає сил ХАМАС, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається вперед. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАС. Вони не довіряють уряду", - стверджує він.
За його словами, ізраїльські війська просуваються "відповідно до планів і виконують завдання точно".
"Ми працюємо за поставленими задачами. У нас немає секундоміра, у нас є цілі. Ми досягнемо наших цілей", - додав міністр.
- 13 листопада Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира протитанкової ракетної установки, екскерівника військової розвідки, керівника роти бойового забезпечення спецоперацій та начальника відділу інформації в бригаді Рафаха ХАМАСу.
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