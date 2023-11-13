ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу
13 листопада Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира протитанкової ракетної установки, екскерівника військової розвідки, керівника роти бойового забезпечення спецоперацій та начальника відділу інформації в бригаді Рафаха ХАМАСу
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Під час авіаударів у секторі Гази Армія оборони Ізраїлю ліквідувала кількох високопоставлених керівників ХАМАСу, серед яких командир протитанкової ракетної установки бригади ХАМАСу А'ашур раніше був командиром батальйону й брав участь у плануванні та здійсненні атак на солдатів ЦАХАЛу.
У пресслужбі зазначають, що також був ліквідований Мохаммед Хаміс Дабабаш, старший оперативник ХАМАС, який у минулому був головою військової розвідки ХАМАСу.
ЦАХАЛ каже, що останнім часом Дабабаш працював секретарем керівника відділу національних відносин у політичному бюро ХАМАС і був представником ХАМАС на зборах національних та ісламських фракцій у секторі Газа.
Хаміс також був причетний до теракту в громаді Атсмона в березні 2002 року, під час якого було вбито п'ятеро ізраїльтян.
Крім того, ліквідований Тахсін Муслем, який був командиром роти бойової допомоги, який відповідав за сили спеціального призначення в Бейт-Лахії.
Внаслідок ударів ЦАХАЛу загинули Джихад А'азем, офіцер розвідки ХАМАСу у Зайтуні, і Мунір Хареб, керівник відділу зв'язків із громадськістю бригади Рафах.
- Армія оборони Ізраїлю 9 листопада заявила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили основний опорний пункт ХАМАС у західній Джабалії після 10 годин боїв.
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