ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Під час авіаударів у секторі Гази Армія оборони Ізраїлю ліквідувала кількох високопоставлених керівників ХАМАСу, серед яких командир протитанкової ракетної установки бригади ХАМАСу А'ашур раніше був командиром батальйону й брав участь у плануванні та здійсненні атак на солдатів ЦАХАЛу.



У пресслужбі зазначають, що також був ліквідований Мохаммед Хаміс Дабабаш, старший оперативник ХАМАС, який у минулому був головою військової розвідки ХАМАСу.

ЦАХАЛ каже, що останнім часом Дабабаш працював секретарем керівника відділу національних відносин у політичному бюро ХАМАС і був представником ХАМАС на зборах національних та ісламських фракцій у секторі Газа.

Хаміс також був причетний до теракту в громаді Атсмона в березні 2002 року, під час якого було вбито п'ятеро ізраїльтян.

Крім того, ліквідований Тахсін Муслем, який був командиром роти бойової допомоги, який відповідав за сили спеціального призначення в Бейт-Лахії.

Внаслідок ударів ЦАХАЛу загинули Джихад А'азем, офіцер розвідки ХАМАСу у Зайтуні, і Мунір Хареб, керівник відділу зв'язків із громадськістю бригади Рафах.