ЦАХАЛ захопив основний опорний пункт ХАМАС після 10 годин боїв

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду в опорному пункті, який був як "над землею, так і на підземному маршруті в цьому районі".

За даними ЦАХАЛу, під час боїв були вбиті десятки терористів. Крім цього, ізраїльські війська знайшли багато зброї та розкрили шахти тунелів, у тому числі одну, яка була розташована поруч із дитячим садком та вела до "великого підземного шляху".

IDF says troops of the Nahal Brigade captured a Hamas stronghold known as outpost 17 in west Jabaliya, after 10 hours of fighting. The IDF says the soldiers battled Hamas and Islamic Jihad operatives in the site, who were both "above ground and in an underground route in the… pic.twitter.com/m5GK18JBwM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 9, 2023

Війська також знайшли "значні" бойові плани ХАМАС.