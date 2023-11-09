ЦАХАЛ захопив основний опорний пункт ХАМАС після 10 годин боїв
Армія оборони Ізраїлю заявила, що війська піхотної бригади Нахаль захопили основний опорний пункт ХАМАС у західній Джабалії після 10 годин боїв
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що ізраїльські солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду в опорному пункті, який був як "над землею, так і на підземному маршруті в цьому районі".
За даними ЦАХАЛу, під час боїв були вбиті десятки терористів. Крім цього, ізраїльські війська знайшли багато зброї та розкрили шахти тунелів, у тому числі одну, яка була розташована поруч із дитячим садком та вела до "великого підземного шляху".
Війська також знайшли "значні" бойові плани ХАМАС.
- 2 листопада Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа.
- Сьогодні стало відомо, що ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною Сектору Гази - мирні мешканці масово прямують на південь анклаву, де безпечніше.
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