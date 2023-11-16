ЦАХАЛ: У найбільшому госпіталі Гази виявили командний центр бойовиків ХАМАСу
Армія оборони Ізраїлю знайшла командний центр, де зберігалася зброя та бойове спорядження, у найбільшому госпіталі Гази. Це все належало палестинським бойовикам ХАМАС
Про це пише Reuters.
Йдеться про лікарню Аль-Шифа, яка стала головною ціллю ізраїльських військ у Газі. За словами армії оборони Ізраїлю, саме під лікарнею, у тунелях, "б'ється серце" операцій бойовиків ХАМАСу. Натомість бойовики відкинули звинувачення і звинуватили Ізраїль в "брехні та дешевій пропаганді".
Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що військові продовжують проводити обшуки у лікарні. В одному відділенні лікарні "солдати виявили оперативний командний центр і технологічні ресурси, що належать ХАМАС, що свідчить про те, що терористична організація використовує лікарню в терористичних цілях".
Натомість американська розвідка підтвердила інформацію про розташування командного центру в лікарні.
- Вночі 15 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що "проводить точну та цілеспрямовану операцію у визначеному районі в лікарні Аль-Шифа в Газі. Натомість ХАМАС звинуватив президента США Джо Байдена в "цілковитій відповідальності".
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