ЦАХАЛ розпочав операцію в лікарні Аль-Шіфа в Газі
Вночі 15 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що "проводить точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі в лікарні Аль-Шифа в Газі. ЗМІ повідомляють про участь ізраїльських танків у бою
Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.
"На основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі в лікарні Шифа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мета операції - врятувати заручників.
У пресслужбі пишуть, що "Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі", а також зазначають, що ЦАХАЛ попереджав про проведення операції у лікарні Аль-Шіфа і надав достатньо часу, щоб припинити "незаконне зловживання лікарнею", говорячи про використання терористами цивільних як "живого щита".
14 листопада Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, але цю умову проігнорували.
ЦАХАЛ заявляє, що сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом.
"Ми закликаємо всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися", - наголосили в пресслужбі.
За словами журналіста палестинського інформаційного агентства Wafa у коментарі CNN, ізраїльські танки увійшли на територію лікарні Аль-Шифа вночі 15 листопада.
"Ми бачимо, як вони направляють гармати танків на лікарню. Ми не впевнені, чи перебувають солдати в лікарні, але вони знаходяться всередині комплексу з танками", - говорить репортер, додаючи, що у дворі була перестрілка, а деякі вікна в одній із будівель вибиті.
- 15 листопада речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім має інформацію про використання ХАМАСом лікарень Гази та тунелів під ними, щоб сховати зброю та утримувати цивільних заручників.
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