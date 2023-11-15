ЦАХАЛ розпочав операцію в лікарні Аль-Шіфа в Газі

Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.

"На основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі в лікарні Шифа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета операції - врятувати заручників.

У пресслужбі пишуть, що "Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі", а також зазначають, що ЦАХАЛ попереджав про проведення операції у лікарні Аль-Шіфа і надав достатньо часу, щоб припинити "незаконне зловживання лікарнею", говорячи про використання терористами цивільних як "живого щита".

14 листопада Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, але цю умову проігнорували.

ЦАХАЛ заявляє, що сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом.

"Ми закликаємо всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися", - наголосили в пресслужбі.

За словами журналіста палестинського інформаційного агентства Wafa у коментарі CNN, ізраїльські танки увійшли на територію лікарні Аль-Шифа вночі 15 листопада.

"Ми бачимо, як вони направляють гармати танків на лікарню. Ми не впевнені, чи перебувають солдати в лікарні, але вони знаходяться всередині комплексу з танками", - говорить репортер, додаючи, що у дворі була перестрілка, а деякі вікна в одній із будівель вибиті.