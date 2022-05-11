Фільм Олега Сенцова "Носоріг" вийде на Netflix 23 травня
Фільм "Носоріг"режисера Олега Сенцова стане першим українським ігровим фільмом, який покажуть на Netflix
Це підтвердили продюсери фільму виданню "The Village Україна".
Відомо, що це перший український ігровий фільм, яки покажуть на платформі "Netflix". До цього платформа купила документальний фільм "Домашні ігри" української режисерки Аліси Коваленко.
Фільм Олега Сенцова "Носоріг" розповідає про кримінальний світ 90-х в Україні та героя на прізвисько "Носоріг", який стає його частиною.
Стрічка стала другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти".
- Нагадаємо, стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн. Фільм вийшов у прокат 17 лютого 2022 року. Станом на 21 лютого стрічку подивилося понад 27,4 тис. глядачів.
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