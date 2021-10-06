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Фільм-розслідування "Офшор 95" набрав понад 1 млн переглядів на Youtube

6 жовтня, 2021 середа
12:46
політика Офшор 95

Фільм-розслідування “Офшор 95”, який підготували журналісти “Слідство.Інфо” на основі масштабного витоку даних Pandora Papers, на відеохостингу Youtube вже переглянули понад 1 млн разів

Фільм журналістів “Слідства.Інфо” розповідає про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та гроші олігарха Ігоря Коломойського. Він є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайта фінансових даних. 

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Під час роботи над проєктом Pandora Papers журналісти знайшли підтвердження інформації, яку вперше оприлюднили під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.
 

  • Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. 
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офшори
Володимир Зеленський
Слідство.інфо
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