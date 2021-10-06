Фільм-розслідування "Офшор 95" набрав понад 1 млн переглядів на Youtube

Фільм журналістів “Слідства.Інфо” розповідає про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та гроші олігарха Ігоря Коломойського. Він є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайта фінансових даних.



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Під час роботи над проєктом Pandora Papers журналісти знайшли підтвердження інформації, яку вперше оприлюднили під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.

