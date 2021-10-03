Зеленський із партнерами по "Кварталу 95" може бути причетним до отримання $40 млн від структур, пов’язаних з Коломойським, - фільм-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95"

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо" "Офшор 95", який оприлюднено в YouTube.

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.

Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку".

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти "Слідства.Інфо" знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела "Слідства.Інфо".

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

"Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини", — зазначив Барроу.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" - сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив «Слідству.Інфо» експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, $40 млн формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

"Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими", — розповів Барроу.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям, які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси".

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".



Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що адміністрація розташованої на столичній Лук'янівці комунальної Малої Опери відмовилася надавати приміщення для показу фільму про офшорні оборудки Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського.

Після розголосу навколо заборони показу фільму, Мала Опера погодилася, щоб прем'єра все-таки відбулася.

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