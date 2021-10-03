Київська Мала Опера відмовилася показувати фільм "Офшор 95"

Про це організатори прем'єри та автори стрічки в особі проєкту журналістських розслідувань Слідство.інфо написали в своєму телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.



"Показ нашого фільму-розслідування "Офшор 95" про офшорне павутиння президента Зеленського і його команди під загрозою зриву! Кілька годин тому нам зателефонував директор Малої Опери Олексій Прасол і повідомив: "Ми не будемо показувати фільм про президента", - повідомляють вони.



Згодом версія керівництва комунального підприємства змінилася - вони сказали, що у приміщенні немає світла і там взагалі відбувається ремонт.



"Ми приїхали на місце і переконалися: світло є, ремонту немає, а постери нашого фільму познімали зі стін Малої Опери, де вони висіли останні два дні", - зазначаєтся в заяві Слідство.інфо.



При цьому журналісти-розслідувачі наголошують, що з Малою Оперою ними завчасно укладався договір про оренду, за яку було проплачено наперед.



Зараз йде пошук іншого приміщення.

Прем'єра запланована на 19:00.

На показ фільму "Офшор 95" попередньо зареєструвалися 250 людей.