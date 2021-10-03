Київська Мала Опера відмовилася показувати фільм "Офшор 95"
Адміністрація розташованої на столичній Лук'янівці комунальної Малої Опери відмовилася надавати приміщення для показу фільму про офшорні оборудки Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського
Про це організатори прем'єри та автори стрічки в особі проєкту журналістських розслідувань Слідство.інфо написали в своєму телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.
"Показ нашого фільму-розслідування "Офшор 95" про офшорне павутиння президента Зеленського і його команди під загрозою зриву! Кілька годин тому нам зателефонував директор Малої Опери Олексій Прасол і повідомив: "Ми не будемо показувати фільм про президента", - повідомляють вони.
Згодом версія керівництва комунального підприємства змінилася - вони сказали, що у приміщенні немає світла і там взагалі відбувається ремонт.
"Ми приїхали на місце і переконалися: світло є, ремонту немає, а постери нашого фільму познімали зі стін Малої Опери, де вони висіли останні два дні", - зазначаєтся в заяві Слідство.інфо.
При цьому журналісти-розслідувачі наголошують, що з Малою Оперою ними завчасно укладався договір про оренду, за яку було проплачено наперед.
Зараз йде пошук іншого приміщення.
- Прем'єра запланована на 19:00.
- На показ фільму "Офшор 95" попередньо зареєструвалися 250 людей.
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