Сьогодні ввечері покажуть фільм про офшорні оборудки Зеленського й Коломойського
Сьогодні, 3 жовтня 2021 року, о 19:00 у приміщенні столичної Малої опери (Дегтярівська, 5) команда "Слідство.інфо" представить свій новий фільм "Офшор 95"
Стрічка присвячена "таємницям офшорного бізнесу президента Зеленського та брудним грошам олігарха Коломойського", передає Еспресо.TV.
Саме так зазначено в запрошенні на прем'єрний показ, вхід на який буде можливим лише за реєстрацією.
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Як наголошується, фільм підготовлено на підставі глобального витоку документів Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.
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