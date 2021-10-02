В Трускавці Зеленський ставив оцінки: партії - 3 з "+", собі - 7-8. Й в усьому "винна" Верховна Рада

Про це йдеться у відео видання Українська правда з виїзного засідання парламентської фракції "слугу в курортному містечку Трускавець, передає Еспресо.TV.



Свою ж роботу Зеленський оцінив на "сім-вісім" за 12-ти бальною системою.



При цьому основну провину за уповільнення, як він вважає, темпів реформ, розпочатих ним та його командою, глава української держави поклав на Верховну Раду під головуванням Дмитра Разумкова та чинний регламент роботи парламенту.



"Уповільнення реформ було після першого року. Головним стопором стала Верховна Рада, незважаючи на те, що у нас монобільшість. Просувати якісь законопроєкти було складніше. Але зараз ми прискорилися, останні півроку ми виходимо на той же процес. Складна ситуація з регламентом. Я вважаю, що він може "поховати" українську економіку", - сказав Зеленський.