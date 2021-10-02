П'яне ДТП з потерпілими дітьми. Скандальний нардеп Трухін сидів у Трускавці поряд із Зеленським. Фотофакт
В суботу, 2 жовтня 2021 року, народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олександр Трухін під час виїзного засідання фракції на курорті Трускавець в одній з робочих груп сидів разом з Володимиром Зеленським
Відповідна світлина з'явилася на сайті державного телеканалу "Дом", передає Еспресо.TV.
Матеріал присвячено земельному питанню, але на фото добре видно що це саме Трухін.
Перед цим журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розповіла, що в Трускавці Трухін п'є каву із заступником керівника Офісу президента з юридичних питань Олегом Татаровим.
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