Прем'єру фільму про офшори Зеленського таки покажуть у Малій Опері
Прем'єра фільму "Офшор 95" про бізнес президента України Володимира Зеленського покажуть у Малій Опері у Києві
Про це повідомляє Главком.
За інформацією видання, фільм агенції "Слідство.Інфо", присвячений таємницям бізнесу Володимира Зеленського, покажуть у запланованому місці. Після розголосу інциденту із забороною показу фільму, його прем'єра все ж відбудеться у Малій Опері.
Прем’єру було заплановано на неділю, 3 жовтня, але вона опинилася під загрозою. За п’ять годин до показу директор закладу Олексій Прасол заявив, не демонструватиме фільм про президента.
Інформацію, що прем'єра відбудеться, підтвердила й головний редактор "Слідство.Інфо" Анна Бабінець
"У "Малій Опері" розставляють стільці до нашого показу - керівництво передумало, прем'єра "Офшору 95" буде там, де й планувалося. Їдемо вішати зірвані постери!
Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці", - написала Бабінець.
- Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що адміністрація розташованої на столичній Лук'янівці комунальної Малої Опери відмовилася надавати приміщення для показу фільму про офшорні оборудки Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського.
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