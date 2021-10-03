Прем'єру фільму про офшори Зеленського таки покажуть у Малій Опері

Про це повідомляє Главком.

За інформацією видання, фільм агенції "Слідство.Інфо", присвячений таємницям бізнесу Володимира Зеленського, покажуть у запланованому місці. Після розголосу інциденту із забороною показу фільму, його прем'єра все ж відбудеться у Малій Опері.

Прем’єру було заплановано на неділю, 3 жовтня, але вона опинилася під загрозою. За п’ять годин до показу директор закладу Олексій Прасол заявив, не демонструватиме фільм про президента.

Інформацію, що прем'єра відбудеться, підтвердила й головний редактор "Слідство.Інфо" Анна Бабінець

"У "Малій Опері" розставляють стільці до нашого показу - керівництво передумало, прем'єра "Офшору 95" буде там, де й планувалося. Їдемо вішати зірвані постери!

Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці", - написала Бабінець.

