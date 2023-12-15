Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА
Збірна Сербії з футболу домовилась провести товариський матч проти Росії
Про це повідомляє Tanjug з посиланням на Футбольну асоціацію Сербії.
Сербія домовилась зіграти товариський матч проти росіян у Санкт-Петербурзі. Планується, що поєдинок пройде 21 або 22 березня наступного року.
Проте сторони очікують, щоб УЄФА та ФІФА дозволили Сербії взяти участь у цій грі. Росія відсторонена від офіційних зустрічей.
Сербія кваліфікувалась у фінальну стадію Євро-2024, де зіграє у групі з Англією, Данією та Словенією.
- У вівторок, 12 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поговорив з очільником УЄФА Александером Чеферіном.
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