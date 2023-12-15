Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА

Про це повідомляє Tanjug з посиланням на Футбольну асоціацію Сербії.

Сербія домовилась зіграти товариський матч проти росіян у Санкт-Петербурзі. Планується, що поєдинок пройде 21 або 22 березня наступного року.

Проте сторони очікують, щоб УЄФА та ФІФА дозволили Сербії взяти участь у цій грі. Росія відсторонена від офіційних зустрічей.

Сербія кваліфікувалась у фінальну стадію Євро-2024, де зіграє у групі з Англією, Данією та Словенією.