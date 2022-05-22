Про це пише Yle.

"У розпорядженні фінської влади перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, сума якого становить щонайменше €76 млн", - повідомило видання.

Зокрема, було заморожено понад 1000 вагонів товарних потягів, чия вартість може сягати €20 млн. Також Управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило великі партії цінної сировини. Так, у порту Коккола міститься залізна руда вартістю €40 млн.

Фінляндія застосує жорсткі санкції проти РФ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb