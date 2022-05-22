Фінляндія конфіскувала майно росіян на €76 млн
Управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило майно підасанкційних росіян щонайменше на €76 млн
Про це пише Yle.
"У розпорядженні фінської влади перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, сума якого становить щонайменше €76 млн", - повідомило видання.
Зокрема, було заморожено понад 1000 вагонів товарних потягів, чия вартість може сягати €20 млн. Також Управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило великі партії цінної сировини. Так, у порту Коккола міститься залізна руда вартістю €40 млн.
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