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Японія і Фінляндія застосують жорсткий пакет санкцій проти РФ

12 травня, 2022 четвер
06:39
Світ Премʼєр-міністр, Фінляндія, Японія

Японія і Фінляндія обʼєднаються у застосуванні нового жорсткого пакету санкцій проти РФ. Про це країни домовилися під час зустрічі прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою

Про це повідомляє Japan Today.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у середу, 11 травня зустрілася для переговорів із японським премʼєром Фуміо Кусідою.

Під час переговорів, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна розглядає можливість вступу до НАТО для безпеки своїх громадян і закликала міжнародну спільноту об'єднатися для посилення санкцій проти Росії.

Як відомо, позаблокові Фінляндія та Швеція мають намір оголосити свої позиції щодо членства в НАТО цього тижня, що може бути серйозним ударом для Росії.

"Якщо Фінляндія зробить цей історичний крок, то для безпеки наших громадян. Приєднання до НАТО зміцнить все міжнародну спільноту, яка виступає за спільні цінності", - повідомила Марін під час пресконференція.

Марін сказала, що вона та Кісіда обговорили агресію Росії проти України та масштаби її наслідків. За її словами, санкції проти Москви повинні охоплювати енергетичний, фінансовий та транспортний сектори у значно ширшому обсязі.

Кісіда висловив прагнення Японії активізувати співпрацю з Фінляндією у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Крім того, країни планують співпрацювати для забезпечення миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Японія бореться із загрозами з боку Північної Кореї та КНР.

Кісіда також заявив, що він і Марін погодилися застосовувати жорсткі санкції проти Москви та надати максимальну підтримку Україні.

"У будь-якій точці світу міняти статус-кво за допомогою грубої сили – неприпустимо", – сказав японський премʼєр.

Як відомо, Японія уже заморозила активи російських лідерів, включаючи президента Путіна, урядових чиновників і мільярдерів, наближених до нього, а також ключових банків. Японська влада також обмежила торгівлю і оголосила про рішення поступово припинити імпорт російського вугілля та сирої нафти.

  • Нагадаємо, Фінляндія 12 травня планує офіційно оголосити про намір вступити до НАТО

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Новини
Японія
Фінляндія
санкції проти Росії
війна з Росією
НАТО
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