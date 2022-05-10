Японія розширила свій санкційний список проти Росії на 133 людини та 70 компаній
Японія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема, японське міністерство закордонних справ розширило санкційні списки на 133 людини з РФ і "ЛДНР", а також 70 компаній
Про це повідомило агентство Reuters.
До розширеного санкційного списку, про який заявило МЗС Японії, включили 133 людини, серед яких – російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, заступник секретаря ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.
Нові обмеження також включають низку експортних заборон. Так, Японія розширила на 70 найменувань перелік компаній та організацій, які пов'язані з обороною. У цьому переліку – "Алмаз-Антей" і корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
- Нагадаємо, найбільший НПЗ Японії відмовився від нафти з Росії.
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