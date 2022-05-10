Японія розширила свій санкційний список проти Росії на 133 людини та 70 компаній

Про це повідомило агентство Reuters.

До розширеного санкційного списку, про який заявило МЗС Японії, включили 133 людини, серед яких – російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, заступник секретаря ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Нові обмеження також включають низку експортних заборон. Так, Японія розширила на 70 найменувань перелік компаній та організацій, які пов'язані з обороною. У цьому переліку – "Алмаз-Антей" і корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Нагадаємо, найбільший НПЗ Японії відмовився від нафти з Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb