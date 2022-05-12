Фінляндія 12 травня офіційно оголосить про намір вступити до НАТО, - Reuters
У четвер, 12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе офіційно оголосить про намір країни подати заявку на вступ до НАТО
Про це повідомляє Reuters.
Нііністе планує виступити із заявою про вступ до НАТО вранці 12 травня, після чого його офіційно підтримають усі фракції парламенту.
Протягом найближчих днів з аналогічною заявою виступить Швеція. Наступного тижня обидві країни подадуть офіційні заявки на вступ до НАТО.
Фінляндія була нейтральною країною майже 80 років, а Швеція - два століття.
До нападу Росії на Україну більшість громадян обох країн були проти вступу у військові блоки. Після 24 лютого вступ до НАТО підтримують 76% фінів. Проти – лише 12%.
- Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 10 травня повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть почати процес вступу до НАТО після 15 травня.
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