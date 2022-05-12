Фінляндія 12 травня офіційно оголосить про намір вступити до НАТО, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Нііністе планує виступити із заявою про вступ до НАТО вранці 12 травня, після чого його офіційно підтримають усі фракції парламенту.

Протягом найближчих днів з аналогічною заявою виступить Швеція. Наступного тижня обидві країни подадуть офіційні заявки на вступ до НАТО.

Фінляндія була нейтральною країною майже 80 років, а Швеція - два століття.

До нападу Росії на Україну більшість громадян обох країн були проти вступу у військові блоки. Після 24 лютого вступ до НАТО підтримують 76% фінів. Проти – лише 12%.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

10 травня повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть почати процес вступу до НАТО після 15 травня.

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