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Фінляндія надала тимчасовий захист понад 25 тис. українців

17 червня, 2022 п'ятниця
14:00
біженці з України Фінляндія

Влада Фінляндії повідомила, що країна надала тимчасовий захист понад 25 тисячам українців, які прибули з початку повномасштабної війни

Про це пише SchengenVisaInfo.

У імміграційній службі Фінляндії повідомили, що з лютого українці подали 28 039 заяв про тимчасовий захист. Зазначають, що до 15 червня 2022 року було прийнято 26 108 рішень. Майже всі ці рішення (25 892) були позитивними. Це означає, що понад 25 тис. українців отримали тимчасовий захист.

У імміграційній службі Фінляндії відзначили, що в порівнянні з попередніми місяцями кількість заяв на тимчасовий захист зменшується. Зараз у країні щотижня реєструється близько тисячі заяв про надання тимчасового захисту. У березні до Фінляндії надходило понад 1200 заяв на добу. Імміграційна служба пояснює, що орієнтовний час прийняття рішення щодо заявки про тимчасовий захист наразі становить близько семи днів.

"Навесні, коли тільки розпочався процес тимчасової охорони, були затримки з врученням рішень. Однак після початку травня заявники отримували своє рішення досить швидко, якщо не було потреби доповнювати заяву відсутньою інформацією, як-от фотографією", – сказав директор відділу надання притулку в імміграційній службі Фінляндії Антті Лехтінен.

Додають, що українці, які звертаються за тимчасовим захистом у Фінляндії, можуть влаштовуватись на роботу, щойно їх заяву зареєструє поліція або орган прикордонного контролю.
 

  • 20 травня Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило, що в країні очікують близько 10 000–20 000 людей з України, які приїдуть в період з травня по липень.

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Фінляндія
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