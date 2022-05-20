Фінляндія очікує 10-20 тис. біженців з України
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило, що в країні очікують близько 10 000–20 000 людей з України, які приїдуть до Фінляндії в період з травня по липень
Про це пише Helsinki Times.
"У довгостроковій перспективі є невизначеність щодо того, як буде розвиватися кількість людей, які прибуватимуть. За оцінками, протягом наступних двох років, приблизно 10–60 тис. людей будуть прибувати з України в рік", – йдеться у пресрелізі Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.
Неточність пов’язана з такими факторами, як розвиток військової ситуації в Україні, спроможність сусідніх країн привозити біженців з України, мобільність українців у межах ЄС, переселення, які координують чиновники в ЄС, а також послуги та можливості, які доступні у Фінляндії.
Видання повідомляє, що до Фінляндії з України прибуло близько 25 тисяч біженців. Вважається, що фактична кількість принаймні дещо вища, оскільки не всі звернулися за допомогою до органів влади відразу після прибуття.
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