Фінляндія очікує 10-20 тис. біженців з України

Про це пише Helsinki Times.

"У довгостроковій перспективі є невизначеність щодо того, як буде розвиватися кількість людей, які прибуватимуть. За оцінками, протягом наступних двох років, приблизно 10–60 тис. людей будуть прибувати з України в рік", – йдеться у пресрелізі Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Неточність пов’язана з такими факторами, як розвиток військової ситуації в Україні, спроможність сусідніх країн привозити біженців з України, мобільність українців у межах ЄС, переселення, які координують чиновники в ЄС, а також послуги та можливості, які доступні у Фінляндії.

Видання повідомляє, що до Фінляндії з України прибуло близько 25 тисяч біженців. Вважається, що фактична кількість принаймні дещо вища, оскільки не всі звернулися за допомогою до органів влади відразу після прибуття.

Станом на 20 березня понад 2 тис. українців звернулись із проханням про міжнародний захист, 648 - просили про притулок у Фінляндії.

19 квітня президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.

28 квітня міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що її країна не платитиме рублями за російський газ.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

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