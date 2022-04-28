Фінляндія не платитиме Росії за газ рублями
Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що її країна не платитиме рублями за російський газ
Про це пише Helsingin Sanomat.
"Ми ухвалили рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться на рубльові виплати. Рішення вже прийнято на початку квітня", - зазначила міністерка.
Рішення уряду ґрунтується на позиції Єврокомісії, що платежі в рублях є порушенням контракту і їх не можна використовувати. Тутті Туппурайнен додала, що також ідеться про спроби РФ розколоти Європу та керувати нею.
"Ми не згодні з виплатою в рублях, це можна розглядати як шантаж Росії і як частину геополітичних зусиль Росії", - наголосила вона.
На початку квітня фінська компанія Gasum отримала листа від Газпрому з вимогою оплачувати газ у рублях.
За словами Тутті Туппурайнен, країна працює над якнайшвидшим припиненням закупівлі російського газу.
"Вихід з угоди вимагає хорошої та ретельної підготовки, оскільки мета - позбутися всіх платежів Росії, щоб ми не використали їх для фінансування військового фонду Путіна. Було б небажано опинитися в ситуації, коли ми повинні платити за порушення контракту", - зауважила міністерка.
Вона додала, що якщо РФ сама перекриє газ, як у Польщі й Болгарії, це вирішить частину проблеми.
"Або якщо ми досягнемо консенсусу щодо санкцій на рівні ЄС, це зрозуміло. Але вихід окремої компанії з угод вимагає, щоб справа була юридично зрозуміла", - розповіла Тутті Туппурайнен.
- 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- 29 березня президент Франції Емманюель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.
- Згодом Росія припинила газопостачання по трубопроводу Ямал - Європа.
- Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. А пізніше Росія оголосила, що припиняє постачання газу і в Болгарію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.03
Купівля 31.03Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.09
- Актуальне
- Важливе