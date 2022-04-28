Фінляндія не платитиме Росії за газ рублями

Про це пише Helsingin Sanomat.



"Ми ухвалили рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться на рубльові виплати. Рішення вже прийнято на початку квітня", - зазначила міністерка.



Рішення уряду ґрунтується на позиції Єврокомісії, що платежі в рублях є порушенням контракту і їх не можна використовувати. Тутті Туппурайнен додала, що також ідеться про спроби РФ розколоти Європу та керувати нею.



"Ми не згодні з виплатою в рублях, це можна розглядати як шантаж Росії і як частину геополітичних зусиль Росії", - наголосила вона.



На початку квітня фінська компанія Gasum отримала листа від Газпрому з вимогою оплачувати газ у рублях.



За словами Тутті Туппурайнен, країна працює над якнайшвидшим припиненням закупівлі російського газу.



"Вихід з угоди вимагає хорошої та ретельної підготовки, оскільки мета - позбутися всіх платежів Росії, щоб ми не використали їх для фінансування військового фонду Путіна. Було б небажано опинитися в ситуації, коли ми повинні платити за порушення контракту", - зауважила міністерка.



Вона додала, що якщо РФ сама перекриє газ, як у Польщі й Болгарії, це вирішить частину проблеми.



"Або якщо ми досягнемо консенсусу щодо санкцій на рівні ЄС, це зрозуміло. Але вихід окремої компанії з угод вимагає, щоб справа була юридично зрозуміла", - розповіла Тутті Туппурайнен.

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