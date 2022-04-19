Фінляндія відправить Україні військову допомогу
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги
Про це повідомляє ЄП.
Президент підтримав відповідну пропозицію уряду.
Міністерство оборони не розкриває подробиць про зміст допомоги, доставку та терміни, щоб забезпечити прибуття вантажу.
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Там зазначили, що додаткова допомога враховує як потреби України, так і ресурси армії Фінляндії.
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