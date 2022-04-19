Фінляндія відправить Україні військову допомогу

Про це повідомляє ЄП.



Президент підтримав відповідну пропозицію уряду.



Міністерство оборони не розкриває подробиць про зміст допомоги, доставку та терміни, щоб забезпечити прибуття вантажу.



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Там зазначили, що додаткова допомога враховує як потреби України, так і ресурси армії Фінляндії.

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