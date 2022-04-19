Нідерланди надсилатимуть Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку, - прем'єр
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен провели перемовини з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Рютте написав у Twitter.
"Висловили нашу підтримку через початок Росією нового наступу. Нідерланди надсилатимуть Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми озглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки", - зазначив прем'єр-міністр.
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