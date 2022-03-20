Понад 2 тис. українців звернулись із проханням про міжнародний захист, 648 - просять про притулок у Фінляндії

Про це повідомляють на сайті Schengenvisainfo.



З початку повномасштабного вторгнення Росії 2395 громадян України звернулися за міжнародним захистом до Фінляндії, а 648 осіб подали прохання про надання притулку. За потреби Фінляндія готова прихистити ще більше українських біженців.



Згідно з пресрелізом імміграційної служби Фінляндії, українські біженці можуть отримати тимчасовий захист у скандинавській країні чи деінде в ЄС, враховуючи надзвичайні обставини в Україні.



"Понад два мільйони людей покинули Україну. Хоча лише частина з них прибула до Фінляндії, ми все ще спостерігаємо збільшення кількості українців, які шукають міжнародного захисту у Фінляндії", – зазначив директор відділу надання притулку Антті Лехтінен.



Уряд країни вже видав перші рішення про дозвіл на тимчасове проживання для прибулих українців. Українці, які отримують тимчасовий захист, мають можливість працювати та навчатися в країні.



Також імміграційна служба облаштувала додаткові місця для проживання українських біженців. Пропонують близько 2000 квартир та 27 приймальних пунктів, з яких сім призначені для неповнолітніх.

Нагадаємо, Австралія видаватиме гуманітарні візи для українців терміном до 3 років.

Українські студенти зможуть продовжити навчання у Литві, Латвії, Естонії.

Шотландія та Уельс пропонують житло для 4 тисяч українських біженців.