Українські студенти зможуть продовжити навчання у Литві, Латвії, Естонії
Очільники міністерств освіти і науки Естонії, Латвії та Литви запропонували здобувачам освіти з України можливість продовжити навчання на всіх освітніх рівнях
Про це йдеться у їхньому спільному зверненні, розповідає Еспресо.TV.
Для дітей і молоді, які прибувають з України у зв’язку із вторгненням Росії, передбачена можливість продовжити навчання в таких закладах освіти країн Балтії:
- дитячі садки;
- загальноосвітні школи для дітей і молоді;
- середні школи, професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади прикладних наук і університети;
- школи за інтересами, загальноосвітні школи та ,відкриті молодіжні центри, у яких навчаються діти віком від 7 років;
- відкриті молодіжні центри та молодіжні організації для осіб віком 7-26 років.
Окрім того, Естонія надає можливість дітям і молоді з України продовжити навчання на короткострокових і довгострокових програмах.
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Актуальну інформацію можна знайти на урядовому сайті Естонії.
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