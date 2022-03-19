Українські студенти зможуть продовжити навчання у Литві, Латвії, Естонії

Про це йдеться у їхньому спільному зверненні, розповідає Еспресо.TV.



Для дітей і молоді, які прибувають з України у зв’язку із вторгненням Росії, передбачена можливість продовжити навчання в таких закладах освіти країн Балтії:

дитячі садки;

загальноосвітні школи для дітей і молоді;

середні школи, професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади прикладних наук і університети;

школи за інтересами, загальноосвітні школи та ,відкриті молодіжні центри, у яких навчаються діти віком від 7 років;

відкриті молодіжні центри та молодіжні організації для осіб віком 7-26 років.