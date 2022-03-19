Шотландія та Уельс пропонують житло для 4 тисяч українських біженців
Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
Вимушено переміщених людей з України готові прийняти в межах програми Homes for Ukraine. Біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не бере.
За попередніми домовленостями Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.
- Нагадаємо, від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки.
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