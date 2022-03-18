Від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки - ООН
Від початку повномасштабного російського вторгнення понад 5 мільйонів українців – 12% населення – покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. З них 3,2 млн – біженці, які виїхали за кордон і 2 млн – це внутрішньо переміщені особи
Про це пише Голос Америки з посиланням на заступницю Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.
З 24 лютого по 15 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 1900 жертв серед цивільного населення. В цілому загинуло 726 людей, з них 52 дитини. Поранено - 1174, у тому числі 63 дитини. Проте, справжня кількість, за словами Дікарло, ймовірно, набагато вище.
"Більшість із цих жертв була спричинена застосуванням у населених пунктах вибухової зброї з широкою зоною впливу. Пошкоджено або зруйновано сотні житлових будинків, а також лікарні та школи", - сказала заступниця Генсека.
Також Дікарло нагадала, що триває збір коштів у рамках програми «Ukraine Flash Appeal», і ООН звертається до всіх донорів із проханням прискорити її фінансування. Мета програми зібрати $1,1 млрд на допомогу 12 млн українців. Наразі профінансована на 36%.
- Нагадаємо, Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН та припинити бойові дії в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе