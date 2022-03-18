Від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки - ООН

Про це пише Голос Америки з посиланням на заступницю Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.



З 24 лютого по 15 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 1900 жертв серед цивільного населення. В цілому загинуло 726 людей, з них 52 дитини. Поранено - 1174, у тому числі 63 дитини. Проте, справжня кількість, за словами Дікарло, ймовірно, набагато вище.



"Більшість із цих жертв була спричинена застосуванням у населених пунктах вибухової зброї з широкою зоною впливу. Пошкоджено або зруйновано сотні житлових будинків, а також лікарні та школи", - сказала заступниця Генсека.



Також Дікарло нагадала, що триває збір коштів у рамках програми «Ukraine Flash Appeal», і ООН звертається до всіх донорів із проханням прискорити її фінансування. Мета програми зібрати $1,1 млрд на допомогу 12 млн українців. Наразі профінансована на 36%.

Нагадаємо, Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН та припинити бойові дії в Україні.