Росія відмовляється виконувати рішення суду ООН про припинення війни в Україні
Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН та припинити бойові дії в Україні.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, - інформує Еспресо.TV.
"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. У Міжнародного Суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут ніякої згоди бути не може... В цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
- Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.
- 16 березня прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля.
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