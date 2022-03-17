Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, - інформує Еспресо.TV.



"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. У Міжнародного Суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут ніякої згоди бути не може... В цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

16 березня прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb